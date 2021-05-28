Курс валют НБУ на 28 мая 2021 в Украине

Курс доллара по состоянию на 28 мая подешевел. Упал в цене под конец недели и евро.

Так, цена за $1 сегодня составляет 27,52 грн, что на 2 копейки меньше, чем было 27 мая.

Евро подешевел на 11 копеек — с 33,67 грн/1€ до 33,56 грн/1€. Стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне.

Курс валют в Украине от НБУ на 28.05:

$1 — 27,52 грн;

€1 — 33,56 грн;

1 польский злотый — 7,48 грн;

10 российских рублей — 3,74 грн.

Прогноз курса доллара в Украине на следующие пять лет

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2021 году курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 27,98 грн за $1. В то же время в течение двух последующих лет валюта в Украине подешевеет.

Так, в 2022-м доллар может стоить 27,61 грн, а в 2023-м — 27,59 грн. Стабильной в цене американская валюта будет оставаться с 2024 до 2026 года.