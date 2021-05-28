Курс валют НБУ на 28 мая 2021 в Украине

Курс доллара по состоянию на 28 мая подешевел. Упал в цене под конец недели и евро.
Так, цена за $1 сегодня составляет 27,52 грн, что на 2 копейки меньше, чем было 27 мая.
Евро подешевел на 11 копеек — с 33,67 грн/1€ до 33,56 грн/1€. Стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне.
Курс валют в Украине от НБУ на 28.05:
- $1 — 27,52 грн;
- €1 — 33,56 грн;
- 1 польский злотый — 7,48 грн;
- 10 российских рублей — 3,74 грн.
Прогноз курса доллара в Украине на следующие пять лет
Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2021 году курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 27,98 грн за $1. В то же время в течение двух последующих лет валюта в Украине подешевеет.
Так, в 2022-м доллар может стоить 27,61 грн, а в 2023-м — 27,59 грн. Стабильной в цене американская валюта будет оставаться с 2024 до 2026 года.