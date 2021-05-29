На защиту от России и Китая: Госдеп попросил выделить странам Евразии $665,8 млн

Соединенные Штаты Америки потратят в 2022 финансовом году на защиту Европы и Азии $665,8 млн.

Соответственный запрос Государственный департамент направил в Конгресс, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства США.

Эти деньги пойдут на повышение устойчивости государств региона от пагубного влияния России и Китая и поспособствует их евроатлантической интеграции.

— Финансирование будет направлено на противодействие авторитаризму, борьбу с коррупцией, поддержку программ по защите демократии, а также продвижения прав человека и гендерного равенства. Кроме того, деньги также пойдут на помощь в преодолении последствий пандемии коронавируса, — подчеркнули в ведомстве.

В числе получателей числятся такие страны как Украина, Молдова и Грузия, помощь также будет оказана белорусской оппозиции для борьбы с режимом самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.

В частности, Киев получит $255 млн. Следующий финансовый год в США начинается 1 октября 2021.

Отказ Байдена вводить санкции против СП-2

На прошлой неделе президент США Джо Байден отказался вводить новые санкции против компаний, связанных со строительством газопровода Северный поток-2.

Он объяснил свое решение нежеланием Вашингтона портить отношения со странами Европы.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже оценила этот ход Байдена крайне положительно и выразила надежду на скорую встречу с президентом США.