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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Софія Зінов'єва |

Гривна существенно укрепилась к иностранным валютам курс НБУ на 31 мая

гроші мвф

31 мая американский доллар несколько подешевел с 27,52 грн до 27,50 грн. Евро также немного потеряло свои позиции и стоит 33,38 грн вместо 33,56 грн накануне.

Подешевели по отношению к гривне и другие иностранные валюты.

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Так, польский злотый и российский рубль подешевели на несколько копеек.

Курс валют в Украине от НБУ на 31.05:

  • $1 — 27,50 грн;
  • €1 — 33,38 грн;
  • 1 польский злотый — 7,4 грн;
  • 10 российских рублей — 3,73 грн.

Курс валют НБУ на 31 мая в Украине

Курс валют в Украине

По прогнозу экспертов то, что Украине не удалось договориться об очередном транше МВФ не повлияет существенно на макрофинансовую стабильность и не повлечет резких скачков курса.

Также кандидат экономических наук Александр Хмелевский уверяет, что Украина имеет достаточно валютных резервов, чтобы не допустить обесценивания гривны.

Подробнее о прогнозе курса валют в Украине на протяжении 2021 года читайте на Фактах ICTV.

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