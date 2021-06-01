Курс валют НБУ на 1 июня 2021 в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 1 июня 2021 года.

НБУ установил курс доллара на уровне 27,46 грн/1$, в понедельник американская валюта стоила 27,50 грн/1 $.

А вот европейская валюта немного выросла и сейчас составляет 33,51 грн/1€, днем ранее евро было 33,38 грн/1€.

Немного ослаб польский злотый и российский рубль.

Курс валют в Украине от НБУ на 1.06:

$1 — 27,4674 грн;

€1 — 33,5116 грн;

1 польский злотый — 7,3664 грн;

10 российских рублей — 3,7355 грн.

Прогноз доллара в Украине на следующие пять лет

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2021 году курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 27,98 грн за $1. В то же время в течение двух последующих лет валюта в Украине подешевеет.

Так, в 2022-м доллар может стоить 27,61 грн, а в 2023-м — 27,59 грн. Стабильной в цене американская валюта будет оставаться с 2024 до 2026 года.