От 7,80 и вплоть до 13,50 грн за кубометр: сколько будет стоить газ в июне

Почти все газоснабжающие компании уже опубликовали свежие ценники на голубое топливо: месячное предложение – на июнь, а также — годовое базовое. Его компании могут пересматривать лишь в сторону уменьшения.

По данным информационно-консультационного центра ГазПравда, по состоянию на утро 28 мая несколько поставщиков именно так и сделали – несколько снизили базовую годовую цену.

Однако на ценовой рейтинг это почти не повлияло: годовые предложения, как и в мае, будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр.

В целом большинство компаний установило цены до 9 грн за кубометр. А самый распространенный годовой ценник на газ в июне – 7,98-7,99 грн за кубометр.

Самые низкие варианты предложили Агросинтез Трейдинг по цене 7,80 грн за кубометр, Евода Трейд КП Луцкводоканал по цене 7,88 грн за кубометр.

Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт по цене 7,89 грн за кубометр, а также ГК Нафтогаз Украины по цене 7,96 грн за кубометр.

Еще более 20 поставщиков будут продавать клиентам с годовыми тарифными планами кубометр топлива по цене от 9,20 грн и до 13,50 грн.

Между тем месячные цены, которые компании предлагают на июнь, колеблются от 7,80 и до 12 грн за кубометр.

Однако с мая 2021 года по апрель 2022 года в Украине как базовая действует именно годовая цена. Именно на нее автоматически перевели потребителей. В то же время по желанию люди могут выбрать и другие тарифные планы: месячные или сезонные.

Почему газ не дешевеет?

В прошлом году из-за сезонности и спровоцированного пандемией экономического кризиса природный газ летом рекордно подешевел: оптовые цены достигали 2,78 грн за кубометр.

Однако в этом году тенденция противоположная: из-за прохладной весны, низких запасов в хранилищах и восстановления экономики топливо в Европе дорожает.

— В последнее время природный газ на европейских хабах, и в частности на нидерландской бирже TTF, на которую ориентируются украинские импортеры, трейдеры и поставщики в Украине, подорожал почти до 13 грн за 1 кубометр с НДС, что является самым высоким показателем за последние 2,5 года, — отмечает главный исполнительный директор провайдера энергии ETG.UA Владимир Шведкий.

Дополнительный фактор – нежелание Газпрома увеличивать поставки в ЕС. Тем самым россияне поддерживают выгодные для себя высокие цены на европейском рынке.

— Ожидаемого сезонного снижения цен на газ не произошло. Напротив, из-за рекордно низкого предложения, спровоцированного Газпромом, который не спешит продавать свой газ, цены на европейских газовых хабах достаточно высоки, — добавляет координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети Опора Татьяна Бойко.

Как Газпром играет на повышение цены

В подорожании газа в Европе эксперты не зря видят игру именно Газпрома. Ведь российский монополист не пришел на аукцион Оператора ГТС Украины в апреле и мае и не заказал мощности с прокачки ресурса в сторону ЕС в мае и июне соответственно.

— Это вызвало скачок цен на европейских хабах несмотря на межсезонье, потому что образовался дефицит предложения на фоне исчерпанных газовых хранилищ в Европе из-за холодной зимы. Как следствие, с марта по май мы наблюдаем рост цен на газ в ЕС на 30%, — объясняет Шведкий.

Шведкий добавляет, что сейчас начался традиционный сезон закачки газа в ПХГ для обеспечения отопительного сезона 21/22 года, что спровоцировало дополнительный спрос на ресурс в ЕС.

По его словам, на Украину такие тенденции просто не могут не повлиять.

Стоимость газа в Украине для конечных потребителей вычисляется по формуле импортный паритет плюс, где импортный паритет – стоимость закупки в ЕС, плюс – это затраты и маржа поставщиков.

Однако газ внутренней добычи позволяет несколько нивелировать рост на внешних рынках.

— ETG.UA в апреле приобрел природный газ Укргаздобыча в НАК Нафтогаз. И вопреки нынешнему росту европейских котировок, мы понизили годовую фиксированную цену для наших бытовых потребителей с 9,49 грн за 1 куб м в мае до 8,94 грн в июне. Как видим, это предложение существенно дешевле рыночной цены и дает преимущество потребителям, — констатирует Владимир Шведкий.

Не ценой единой

Годовая фиксированная цена, которая действует с мая 2021 года по апрель 2022 года, дает потребителям страховку от всех возможных сезонных колебаний и позволяет спрогнозировать свои расходы на топливо в течение года.

Впрочем, это далеко не единственное предложение на рынке для бытовых потребителей. Газоснабжающие компании постепенно движутся в сторону развития сервисов и уже готовят разнообразные тарифные планы – чтобы удовлетворить клиентов прежде всего их удобством.

— Как клиент я бы смотрел на качество услуг, предоставляемых компанией. Это – хорошее мобильное приложение, скорость и удобство оплаты, возможность пользоваться ApplePay или GooglePay, наличие сводных графиков потребления, которые формируются на основе исторических данных клиента и позволяют ему анализировать, прогнозировать объемы закупок газа на будущее и тому подобное. Я бы советовал смотреть на эти факторы, — говорит соучредитель онлайн-сервиса по покупке газа и электроэнергии MEGAWATT Константин Башкаленко.

Поэтому если по тем или иным причинам человеку не понравится годовой тарифный план – он сможете изменить его на любой другой: месячный, сезонный или летний, но уже с другими условиями.

Достаточно будет просто сообщить об этом поставщику. Или же — перейти к другому. Возможность легкой смены поставщика без потерь льгот и субсидий – остается.

Это, как надеются специалисты, побудит поставщиков предлагать как можно больше интересных альтернативных продуктов.

— Мы готовы предоставлять несколько продуктов. Это нормальная европейская практика, когда предоставляешь клиенту годовой, квартальный, месячный, даешь ему выбор: какой продукт ему интересен, — добавляет Башкаленко.

Впрочем, если потребитель не хочет рисковать, а стремится к стабильной цене на год вперед – он может остаться на базовом годовом тарифном плане.