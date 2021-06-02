Продавать авто или платить: Железняк о новом налоге для владельцев машин

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в систему налогообложения.
Согласно новому документу, автолюбители будут ежегодно облагаться налогом в размере около 26 тысяч грн, если стоимость их машины превышает $40 тыс., рассказал народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк в кулуарах парламента.
Нардеп напомнил, что ранее этот налог оплачивали только те автовладельцы, чьи машины стоили $70 тыс. и больше.
— Я считаю это несправедливо. Люди, покупая машину рассчитывали свой семейный бюджет и не планировали платить дополнительные налоги. У граждан может возникнуть вопрос, почему не закрыв налоговые и таможенные дыры, государство хочет обложить дополнительными налогами населения, — подчеркнул Железняк.
Он также отметил, что считает норму закона ретроспективной и будет просить коллег не голосовать за нее.
По его словам, украинцев, не покупавших автомобили люксовых марок, ставят перед выбором: либо продавать свое транспортное средство, либо искать дополнительные средства для уплаты налогов.
Налог на Google
Ранее правительство внесло в Раду законопроект, согласно которому международные IT-компании обязаны будут платить налог в бюджет Украины.
По планам Кабмина, такие компании как Facebook, Apple, Microsoft и Netflix будут ежегодно пополнять бюджет страны на 3 млрд грн.
Законопроект может быть вынесен на рассмотрение депутатов уже в ближайшее время.