Продавать авто или платить: Железняк о новом налоге для владельцев машин

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в систему налогообложения.

Согласно новому документу, автолюбители будут ежегодно облагаться налогом в размере около 26 тысяч грн, если стоимость их машины превышает $40 тыс., рассказал народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк в кулуарах парламента.

Нардеп напомнил, что ранее этот налог оплачивали только те автовладельцы, чьи машины стоили $70 тыс. и больше.

— Я считаю это несправедливо. Люди, покупая машину рассчитывали свой семейный бюджет и не планировали платить дополнительные налоги. У граждан может возникнуть вопрос, почему не закрыв налоговые и таможенные дыры, государство хочет обложить дополнительными налогами населения, — подчеркнул Железняк.

Он также отметил, что считает норму закона ретроспективной и будет просить коллег не голосовать за нее.

По его словам, украинцев, не покупавших автомобили люксовых марок, ставят перед выбором: либо продавать свое транспортное средство, либо искать дополнительные средства для уплаты налогов.

Налог на Google

Ранее правительство внесло в Раду законопроект, согласно которому международные IT-компании обязаны будут платить налог в бюджет Украины.

По планам Кабмина, такие компании как Facebook, Apple, Microsoft и Netflix будут ежегодно пополнять бюджет страны на 3 млрд грн.

Законопроект может быть вынесен на рассмотрение депутатов уже в ближайшее время.