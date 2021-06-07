Когда ФЛП продолжат выплачивать 8 тыс. грн карантинной помощи

Физлицам-предпринимателям, пострадавшим из-за введения карантина в Украине, продолжат выплачивать помощь от государства в размере 8 тыс. грн уже с 7 июня.

Об этом во время селекторного совещания в Офисе президента сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, правительство уже выплатило 1,4 млрд грн помощи ФЛП и работникам малых предприятий.

— Средства получили 175 тыс. человек. Всего было зарегистрировано почти 340 тыс. заявок на получение такой помощи, остальные заявители начнут получать выплаты с 7 июня, — отметил он.

Помощь на карантине

Закон о помощи ФЛП на карантине Верховная Рада приняла в марте этого года.

Он предусматривает, что застрахованные наемные работники субъектов хозяйствования и ФЛП, пострадавшие из-за введения дополнительных карантинных ограничений в красных зонах карантина, получат от государства одноразовое пособие в размере 8 тыс. грн.

Из бюджета на выплату такой помощи планируют выделить около 3 млрд грн.