Украина может получить от ЕС €600 млн помощи, но есть условия

Предоставление Украине помощи от Европейского Союза в размере €600 млн зависит прежде всего от реформирования системы правосудия.

Об этом сообщила глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарина Матернова, отметив, что речь идет о реформировании Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

Также она добавила, что к главным требованиям стоит отнести и выполнение Украиной всех требований МВФ, касающихся сохранения независимости НАБУ.

— Мы по умолчанию поддерживаем условия вашего соглашения с МВФ, потому что сохранение сотрудничества с НАБУ — это базовое требование. Мы не можем даже начать оценивать прогресс, если нет сотрудничества с МВФ, — объяснила Катарина Матернова.

Поэтому пока она не может прогнозировать, когда Украина может получить помощь.

Помощь Украине

В феврале этого года стало известно, что Украина может рассчитывать на второй транш финансовой помощи от ЕС в размере €600 млн.

Но для этого нужно выполнить восемь обещанных структурных мер и прийти к общему согласию с МВФ по программе Stand-by.