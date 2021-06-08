Курс валют НБУ на 8 июня 2021 в Украине

Курс доллара по состоянию на 8 июня подешевел. А вот евро в начале недели немного вырос в цене.

Так, цена за $1 сегодня составляет 27,19 грн, что на 10 копеек меньше, чем в понедельник 7 июня.

Евро подорожал всего на 1 копейку — с 33,06 грн/1€ до 33,07 грн/1€. В то же время стоимость российского рубля и польского злотого осталась на том же уровне, что и была 7 июня.

Курс валют в Украине от НБУ на 08.06:

$1 — 27,19 грн;

€1 — 33,07 грн;

1 польский злотый — 7,40 грн;

10 российских рублей — 3,73 грн.

Прогноз курса доллара на июнь

Несмотря на то, что в конце мая в Украине были заметны валютные колебания, экономист Александр Хмелевский прогнозирует: курс гривны в июне будет стабильным.

Также эксперт добавляет, что валютные резервы Нацбанка остаются на высоком уровне (около $28 млрд). Но в то же время происходит отток инвестиций и растет дефицит внешней торговли.

Каким будет курс доллара в Украине в июне — читайте в нашем материале.