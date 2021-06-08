Минфину удалось привлечь в бюджет более 19 млрд грн на аукционе ОВГЗ

Министерство финансов Украины провело рекордный аукцион ОВГЗ и привлекло в государственный бюджет более 19 млрд грн.

На сегодняшних аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин предложил инвесторам шесть различных выпусков ценных бумаг в гривне и один — в долларах.

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Сроки обращения предложенных облигаций составляют шесть месяцев, один год, полтора года, два года, три года и пять лет в гривне и один год в американских долларах.

Доходность облигаций на шесть месяцев составила 8,99%, однолетних — 11,19%, полуторагодичных — 11,30%, двухлетних — 12,05%, а трехлетних 12,30%.

Также в этом году Министерство финансов впервые выпустило долгосрочный инструмент, спрос на него превысил предложение более чем в два раза, а средневзвешенная доходность бумаги составляет 12,52%. Инструмент рассчитан на пять лет.

Девять приоритетов развития

В начале июня Кабмин принял бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, в которой указаны основные цели государственной политики на этот период.

Среди них усиление обороноспособности и безопасности государства и развитие агропромышленного комплекса, с другими приоритетами можно ознакомиться в материале Фактов ICTV.