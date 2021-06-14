Минэкономики обнародовало новую среднюю стоимость литра дизтоплива и бензинов.

В среднем 1 л дизельного топлива (ULSD 10 ppm) будет стоить 22,09 грн, а 1 л бензинов автомобильных (GASOLINE 10 ppm) – 25,82 грн.

Такую сумму объявили на основании расчетов акционерного общества НАК Нафтогаз Украины.

На начало июня средняя цена дизельного топлива составляла 20,91 грн, бензина – 24,92 за 1 л.

За это время средняя стоимость дизтоплива выросла на 1,18 грн/л, бензина – на 0,9 грн/л.

С учетом фиксированных торговых наценок максимальная цена дизтоплива на АЗС должна составлять 29,09 грн/л, а непремиального бензина – 30,82 грн/л.

Регулирование цен на бензин и дизельное топливо

14 мая Кабмин ввел временное государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо на период действия карантина.

Речь идет о предельных уровнях торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/л и бензина – не выше 5 грн/л.

Ввели предельные торговые надбавки на топливо из-за необоснованного роста цен на него в розничных сетях.