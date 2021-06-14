Одесский порт устанавливает рыночные тарифы на буксировку

После назначения министром инфраструктуры Александра Кубракова существенно изменилась тарифная политика в ГП Одесский морской торговый порт, благодаря чему одесский портовый флот начал составлять конкуренцию частным буксирным компаниям.

Об этом в своем блоге пишет экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Он отметил, что 14 июня были снижены тарифы портового флота на буксирные услуги. В предыдущие годы тарифы были завышены, что привело к оттоку клиентов и их переориентации на частные буксирные компании.

Теперь тарифы приведены к рыночным ценам и составляют $0,05 за 1 куб.м/операции для суден длиной свыше 140 м, а для суден длиной до 140 м тариф остается в размере $0,099 за 1 куб.м/операция.

Благодаря этому можно будет дополнительно привлечь в обработку портового флота предприятия судна длиной более 140 м, которые ранее обслуживались частными буксирными компаниями.

В результате будет достигнуто несколько целей: восстановление справедливой конкуренции, повышение доходов портового флота, и как результат – стабилизация работы предприятия и сохранение коллектива.

Юрий Гаврилечко пишет, что подобные действия руководство порта вызвали возмущение частников, привыкших кормиться на перевозках в отсутствие конкуренции. На фоне сверхдорогих государственных услуг это было совершенно несложно делать.

Однако, увидев новый прайс-лист госпорта, частные компании стали играть на понижение, чтобы сохранить долю рынка — да так, что цены упали ниже себестоимости.

— И теперь, как говорится, мяч уже на стороне государственной компании, которая, при поддержке со стороны министерства, вполне может сыграть в игру на понижение. Впрочем, такая игра долго продолжаться не может для всех участников процесса, но у государства — закрома явно глубже, чем у частников. Так и в борьбе на вылет, в результате, они рискуют больше. А потому, скорее всего, вскоре будут вынуждены пойти на компромисс, — отмечает Юрий Гаврилечко.

По его мнению, складывается ненормальная ситуация, когда из-за собственнических интересов отдельных чиновников государственная компания вынуждена выставлять более высокие тарифы, чем частные конкуренты.

— И это при том, что эти самые частники могут перекрыть большую часть рынка. Так что… движемся в правильном направлении. В свою очередь, честная конкуренция — только в плюс потребителю, пусть демпингуют на здоровье, главное, чтобы не заигрались до того, что услуги оказывать будет некому, — резюмировал эксперт.

Директор порта Александр Гармаш подчеркивает, что решение о снижении тарифов на буксирные перевозки — это не демпинг или занижение стоимости услуг ниже себестоимости.

Эти тарифы действительно рыночные, без установления заоблачной рентабельности, которая была начислена во времена предыдущего руководства, что и привело к потере ряда агентов портовым флотом предприятия, — отмечается в заявлении Одесского морского торгового порта.

Александр Кубраков новый министр инфраструктуры

Верховная Рада на заседании 20 мая проголосовала за назначение Александра Кубракова новым министром инфраструктуры.

Его кандидатуру поддержали 284 народных депутата.

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