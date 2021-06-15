После решения Кабмина: дизтопливо и бензин в Украине резко прибавили в цене

В Украине резко увеличились розничные цены на бензин и дизельное топливо.

Причиной этого стало решение Кабинета министров о повышении максимальной торговой наценки на нефтепродукты.

В частности, средняя розничная цена на бензин марки АИ-92 выросла на 15 копеек и составляет 28,36 гривен за литр.

95 бензин подорожал на 31 копейку, и его средняя цена составила 29,29 грн/л. Дизтопливо прибавило в цене 37 копеек и его стоимость достигла отметки 27,71 грн/л.

При этом автомобильный газ подешевел на 5 копеек, а его средняя цена составила 15,61 грн/л.

Решение Кабмина о повышении торговой наценки

Накануне Минэкономики обнародовало новую среднюю стоимость бензина с учетом максимальной наценки.

В частности, по прогнозам ведомства, 1 л дизельного топлива должен стоить 22,09 грн, а средняя цена за литр автомобильных бензинов – 25,82 грн.

Прогноз основывается на основании расчетов акционерного общества НАК Нафтогаз Украины.