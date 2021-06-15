Укрзализныця получит 100 новых пассажирских вагонов

Укрзализныця договаривается с Крюковским вагоностроительным заводом о поставке 100 пассажирских вагонов. Тендер, объявленный на платформе Prozorro, успешно прошел все квалификационные процедуры.

Об этом сообщил и. о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик.

По его словам, в этом году компания получила из госбюджета 4 млрд грн, из них 3 млрд грн пойдут на обновление подвижного состава.

В целом планируется заказать 100 новых пассажирских вагонов, которые пополнят популярные поезда.

Первая партия должна быть готова к эксплуатации через полгода с момента заключения договора, а остальные – через год, максимум.

Сокращения в Укрзализныце

Накануне Укрзализныця объявила о сокращении аппарата управления компании на 30% в рамках реформирования.

Это не касается сотрудников филиалов компании и рабочих профессий.

Людей, должности которых подлежат сокращению, своевременно предупредят об увольнении и даже предложат другую работу. Также они получат все причитающиеся выплаты и выходное пособие.