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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Доллар и евро подешевели: курс валют в Украине на 16 июня

курс валют

Курс доллара по состоянию на 16 июня подешевел. Упал в цене посреди недели и евро.

Так, цена за $1 сегодня составляет 26,92 грн, что на 7 копеек меньше, чем было во вторник 15 июня.

Евро подешевел на 9 копеек — с 32,70 грн/1€ до 32,61 грн/1€. В то же время стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне, что и была 15 июня.

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Курс валют в Украине от НБУ на 16.06:

  • $1 — 26,92 грн;
  • €1 — 32,61 грн;
  • 1 польский злотый — 7,20 грн;
  • 10 российских рублей — 3,73 грн.

Курс валют НБУ на 16 июня 2021 в Украине

Что будет с курсом доллара в июне

Экономист Александр Хмелевский прогнозирует, что курс гривны в июне будет стабильным. Этому будет способствовать то, что валютные резервы Нацбанка остаются на высоком уровне (около $28 млрд).

А вот в конце лета возможно падение национальной валюты. Каким будет курс доллара в Украине в июне — читайте в нашем материале.

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