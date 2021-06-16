Курс валют НБУ на 16 июня 2021 в Украине

Курс доллара по состоянию на 16 июня подешевел. Упал в цене посреди недели и евро.
Так, цена за $1 сегодня составляет 26,92 грн, что на 7 копеек меньше, чем было во вторник 15 июня.
Евро подешевел на 9 копеек — с 32,70 грн/1€ до 32,61 грн/1€. В то же время стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне, что и была 15 июня.
Курс валют в Украине от НБУ на 16.06:
- $1 — 26,92 грн;
- €1 — 32,61 грн;
- 1 польский злотый — 7,20 грн;
- 10 российских рублей — 3,73 грн.
Что будет с курсом доллара в июне
Экономист Александр Хмелевский прогнозирует, что курс гривны в июне будет стабильным. Этому будет способствовать то, что валютные резервы Нацбанка остаются на высоком уровне (около $28 млрд).
А вот в конце лета возможно падение национальной валюты. Каким будет курс доллара в Украине в июне — читайте в нашем материале.