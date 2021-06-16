Международная компания VR Capital Group вкладывает €75 млн в украинскую зеленую энергетику

Международная фирма по управлению активами VR Capital Group анонсировала строительство трех ветряных электростанций в Одесской области и готова инвестировать в этот проект около €75 млн. Суммарная мощность ВЭС составит 49,5 МВт.

Кроме того, в мае 2021 года VR Capital Group сообщила о введении в эксплуатацию Днестровской ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 40 МВт.

Также в рамках этого проекта было высажено 5 тыс. деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Во время глобальной пандемии нам удалось завершить ввод в эксплуатацию Днестровской ВЭС вовремя и в рамках бюджета. Это является свидетельством профессионализма наших сотрудников и партнеров. Мы благодарны всем, кто помог нам достичь этой вехи. Несмотря на имеющиеся проблемы в области возобновляемой энергетики в Украине, мы верим, что эти болезни роста будут успешно преодолены, — отметил президент VR Capital Group Ричард Дейтц.

По его словам, Украина обладает колоссальным потенциалом для развития зеленой энергетики на своей территории, роль которой в энергетическом секторе Украины с каждым годом будет только расти.

— Украина имеет уникальную возможность в среднесрочной перспективе трансформировать свою роль в европейской цепочке энергетической ценности в соответствии с европейскими принципами Зеленого соглашения, и мы стремимся поддержать это будущее как ведущий инвестор в страну, — подчеркнул Дейтц.

Американская компания VR Capital Group является одним из крупнейших западных инвесторов в Украине, но при этом компания сталкивается с постоянным противодействием со стороны государственных компаний и судебной системы Украины.

В частности, это касается невыплаты долгов Укрзализныци. В 2019 году VRGP выкупила долги у первичного кредитора — Проминвестбанка. Однако затем УЗ отказалась от коммуникации с компанией.

— Мы сделали несколько попыток договориться о реструктуризации долгов с УЗ. Предложения VRGP предусматривали скидки и удлиненные сроки погашения и были значительно более щедрыми, чем те, что УЗ получала от других кредиторов. Добровольно приостановили судебный процесс, начатый Проминвестбанком, в знак проявления доброй воли, — отметил президент VR Capital Group.

Однако, добавляет президент, УЗ не смогла содержательно взаимодействовать с VRGP, во многих случаях даже не отвечая на письма компании.

Несмотря на это, VR Capital Group остается на украинском рынке и продолжает инвестировать в страну. На данный момент портфель авуаров компании превышает $1 млрд.

— Мы заинтересованы в том, чтобы видеть стабильную и успешную Украину, которая будет привлекательной как для инвесторов, так и для граждан. Мы хорошо осознаем вызовы, с которыми сталкивается Украина, — подытожил Ричард Дейтц.

Дейтц добавляет, что когда в период Майдана другие инвесторы покидали страну, они остались и увеличили свои инвестиции, веря в дух и решимость украинцев превратить тяжелые вызовы в возможность трансформировать страну.

НКРЭКУ передает теплопоставщиков местным властям

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в рамках децентрализации передает регулирование работы теплоснабжающих компаний в регионах местным органам власти.

То есть местным властям будут подчиняться все тепловые предприятия, кроме ТЭЦ, теплоэлектроцентралей и атомных электростанций.