Харьковский завод Электротяжмаш по результатам соответствующей оценки утвержден поставщиком гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов и другого оборудования для НАЭК Энергоатом, а также сможет проводить их ремонт и модернизацию.

Об этом сообщили на Электротяжмаше.

ГП НАЭК Энергоатом по результатам проведенной оценки утвердил ГП Завод Электротяжмаш поставщиком компании до мая 2026 года. Таким образом предприятие получает право на изготовление и поставку продукции, выполнение работ для заказчика при условии его выбора в установленном порядке, — говорится в сообщении.

В частности, решение распространяется на:

изготовление и поставку гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для АЭС и запасных частей к ним;

модернизацию и ремонт гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для АЭС;

модернизацию и ремонт гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для АЭС; ремонт электродвигателей напряжением 6 кВ и выше;

обследование технического состояния турбогенераторов, гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, электрических двигателей напряжением 6 кВ и выше;

испытание, разработку документации на ремонт и продление сроков эксплуатации;

специальный технический надзор (шефмонтаж) во время проведения ремонтов турбогенераторов, гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей.

На ЭТМ отметили, что на электростанциях Энергоатома эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, которые обеспечивают 55% потребностей Украины в электроэнергии.

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Ранее сообщалось, что Электротяжмаш заключил меморандум об участии в обновлении электростанций Ирака по программе США. Сумма заказов может составить более $50 млн. Предприятие также наращивает объем контрактов на внутреннем рынке.

Помимо этого, Электротяжмаш получил сертификацию для участия в программе обновления электротягового оборудования локомотивов Укрзализныци.

Электротяжмаш специализируется на разработке и производстве мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций, электродвигателей.

Помимо Украины, продукция Электротяжмаша пользуется спросом в странах СНГ, ЕС и дальнего зарубежья.

Электротяжмаш за день выплатил все задолженности

Руководство ГП Электротяжмаш погасило все задолженности по заработной плате. Совместно с Фондом государственного имущества Украины менеджменту предприятия удалось привлечь 40 млн грн средств вопреки миллиардным долгам перед поставщиками и дефолтным кредитам, которые возникли при предыдущем менеджменте.

Фото: Електротяжмаш