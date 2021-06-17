Нацбанк решил не повышать учетную ставку

Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых. В то же время регулятор начинает постепенно сворачивать антикризисные инструменты.

Это усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции.

В Нацбанке отметили, что готовы повышать учетную ставку, если существенное усиление фундаментального инфляционного давления и ухудшение ожиданий будут представлять угрозу для достижения уровня инфляции 5% в 2022 году.

Следующее решение по учетной ставке будут принимать с учетом обновленного макроэкономического прогноза, которое опубликуют в июле 2021 года.

В то же время регулятор прогнозирует, что в ближайшие месяцы инфляционное давление будет оставаться значительным, учитывая преимущественно временные факторы.

Поэтому ожидается, что инфляция начнет замедляться уже в IV квартале 2021 года, то есть осенью, и вернется до уровня 5% в первом полугодии 2022 года. Этому будут способствовать нормализация цен на мировых товарных рынках, а также поступления на рынки нового большого урожая.

Нацбанк увеличил учетную ставку на 1 процентный пункт — до 7,5% годовых в апреле этого года. Решение приняли из-за неопределенности относительно пандемии коронавируса и роста инфляции.