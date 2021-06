Укравтодор привлек на Лондонской бирже $700 млн для Большой стройки

Укравтодор впервые в истории под государственные гарантии привлек на международном фондовом рынке инвестиции в размере $700 млн США. На эту сумму на Лондонской фондовой бирже были размещены евробонды Большая стройка.

Средства от размещения будут использованы при реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам министра, серия бондов Большая стройка получила исторически низкую ставку в долларах США.

— В ходе размещения Укравтодор получил заявок на почти $2,4 млрд, что более чем в три раза превысило запланированный объем выпуска, — говорит Кубраков.

Подобное внимание со стороны иностранных инвесторов к бондам Большая стройка, по словам Кубракова, продемонстрировало значительный интерес со стороны глобального финансового рынка, подтвердило доверие к Украине как государству и к крупным инфраструктурным проектам, в частности.

Привлеченные благодаря этой транзакции $700 млн пойдут на обновление дорожной инфраструктуры. Условия размещения — 6,25% на срок семь лет.

В подготовке размещения принимали участие Укравтодор, Министерство инфраструктуры, Министерство финансов, Национальный банк Украины, Кабмин, Офис президента и Верховная Рада Украины.

Организаторами выпуска еврооблигаций были: общие букраннеры и совместные лид-менеджеры — J.P. Morgan и Dragon Capital, ко-менеджер — АО Укрэксимбанк.

Юридические советники — White & Case LLP, Linklaters LLP, AVELLUM, Sayenko Kharenko. Фискальный агент — The Bank of New York Mellon. Рейтинговое агентство — S&P Global Ratings Europe Limited.

Недавно заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году в Украине должны построить и восстановить 6500 км дорог и 150 мостов.