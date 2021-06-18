В сети показали впечатляющие фото строительства современного детского садика, который возводят с нуля в г. Ровно в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Фото поделился Юрий Голик на своей странице в Facebook.

Садик строят в форме пчелиных сот. Он сможет принять 220 воспитанников.

В сети показали Большую стройку уникального садика в Ровно по программе Зеленского / 2 фотографии

— Вот еще один такой садик, который строится сейчас и будет открыт в этом году. Всегда говорил, что пора давно заканчивать со строительством типовых серых казематов в виде садиков, пригодных скорее к игре в Quake и Doom, а не к нахождению в них детей, — написал Голик.

Юрий Голик отметил, что первые и пока единственные в стране садики современной архитектуры были построены в Днепропетровской области.

— Например, садики на 115 мест в форме сот в Подгороднем, Романково и Илларионово, — добавил он.

Напомним, заместитель главы Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году планируют построить и реконструировать 95 школ, 70 детсадов, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений больниц.