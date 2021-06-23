Курс валют НБУ на 23 июня 2021 года в Украине

23 июня американский доллар вырос в цене на несколько копеек, по сравнению с предыдущим днем.

Сейчас валюта стоит 27,3 грн/$, тогда как 22 июня этот показатель составлял 27,19 грн/$.

Евро также пошло на подорожание, по курсу Нацбанка валюта стоит 32,46 грн/€.

Закрепил свои позиции по отношению к гривне и польский злотый, 23 июня его стоимость составляет 7,16 грн вместо 7,09 грн накануне.

Потерял свои позиции только российский рубль, НБУ установил курс 3,72 грн/10 руб.

Курс валют в Украине от НБУ на 23.06:

$1 — 27,3 грн;

€1 — 32,46 грн;

1 польский злотый — 7,16 грн;

10 российских рублей — 3,72 грн.

Курс валют в июне 2021

Эксперты прогнозируют, что в течение лета курс валют будет достаточно стабильным.

Так, в июне, доллар будет стоить в пределах 27,35-28 грн, а евро — в пределах 33-35 грн, отмечает экономист Александр Хмелевский.

Также, по словам эксперта, валютные резервы Национального банка Украины остаются на достаточно высоком уровне и составляют около $28 млрд.