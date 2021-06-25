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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Доллар и евро резко подорожали: курс валют в Украине 25 июня

Курс валют

Национальный банк Украины на пятницу, 25 июня, значительно повысил курс доллара и евро к гривне.

В частности, американская валюта подорожала на 18 копеек. Если накануне доллар стоил 27,27 грн, сегодня курс установлен на уровне 27,45/1$.

Евро за день выросло в цене на 19 копеек — с 32,60 до 32,79 грн.

В то же время польский злотый и российский рубль остались на уровне предыдущего банковского дня.

Курс валют в Украине от НБУ на 25 июня:

  • $1 — 27,45 грн;
  • €1 — 32,79 грн;
  • 1 польский злотый — 7,20 грн;
  • 10 российских рублей — 3,75 грн.

Курс валют на 25 червня 2021

Прогноз курса доллара на три года

Кабмин утвердил прогноз курса доллара в Украине на 2022-2024 годы в диапазоне 28-29 грн/$1.

Эксперты менее оптимистичны. Аналитик компании Альпари Вадим Иосуб считает, что к концу 2021 года курс американской валюты повысится до отметки 29,5 грн/1$, а через три года будет стоить уже 31 грн.

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