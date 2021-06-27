Сбой в работе Приватбанка: клиентам вернули деньги

Приватбанк восстановил стабильную работу своей системы и вернул деньги всем клиентам, у которых накануне дважды списали средства из-за технического сбоя.

В пресс-службе учреждения отметили, что их коллеги работали не покладая рук, чтобы исправить сбой в работе, который произошел 26 июня.

В то же время в Приватбанке пообещали, что работники финансового учреждения приложат все усилия, чтобы такая ситуация больше не повторилась.

Приватбанк принес извинения за временные неудобства и поблагодарил своих клиентов за чрезвычайное терпение.

26 июня произошел сбой в работе Приватбанка. У клиентов дважды списали деньги с платежных карточек после совершения финансовых операций.

Телефонная линия Приватбанка в этот день была перегружена. Клиенты не могли дозвониться в службу поддержки. У пользователей платежных карточек списало со счетов от 50 до 1 тыс. грн. В Приватбанке извинились из-за технического сбоя.

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Источник: Приватбанк