В Украине средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в мае составила 13 499 грн. Она в 2,3 раза превышает уровень минимальной зарплаты (6000 грн).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, за последние 12 месяцев размер средней номинальной заработной платы увеличился на 28,1%, а по сравнению с апрелем уменьшился на 0,3% (44 грн).

Индекс реальной заработной платы в мае 2021 года по сравнению с апрелем составил 98,4%, а по сравнению с маем 2020 года — 116,8%.

Напомним, среднемесячная зарплата в Украине с учетом инфляции в 2022 году вырастет на 4,4%, о чем свидетельствуют данные макропрогноза правительства.