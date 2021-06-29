Все о сотрудничестве с блогерами: WebPromoExperts запускает курс Influencer-маркетинг

16 августа стартует онлайн-курс Influencer-маркетинг от Академии WebPromoExperts. Во время него можно узнать все о инфлюенсер-маркетинге — как сделать сотрудничество с инфлюенсерами эффективным, как научиться продавать через них свои услуги и товары, как найти “того самого” блогера, и как измерить, была ли кампания эффективной.

Несмотря на то что сегодня, кажется, каждый второй — блогер, инфлюенсер-маркетинг — это тренд, который продолжает развиваться и расти благодаря своей эффективности. Объем рынка инфлюенсер-маркетинга в 2016 году составил $1,9 млрд, а в 2020 году вырос до $9,7 млрд. Ожидается, что в 2021 году он достигнет $13,8 млрд.

Курс Influencer-маркетинг продлится три недели в формате живых вебинаров.

Кто будет учить

Куратор курса Екатерина Шевченко — Key account manager в AIR Brands, 14 лет опыта в рекламном бизнесе, сотрудничала с Приватбанк, MasterCard, Vodafone и другими брендами.

Станислав Стояцкий — креативный директор, 12 лет опыта в digital, более 60 наград на локальных и международных фестивалях, сотрудничал с Lenovo, Coca-Cola, McDonald’s, Microsoft, Pepsi, Nestle и другими.

Андрей Калашник — CМО в TrendHERO. Знает все о том, как искать, где искать и как проверять блогеров в Instagram.

Алина Щербина — соучредитель проекта БУДЬ в UA. Более 10 лет работает в сфере журналистики, PR и управления репутацией.

Слушатели курса научатся выбирать “своих” блогеров, писать предложения о сотрудничестве, создавать измеримые стратегии, анализировать эффективность и вносить изменения в кампании. Лекторы курса поделятся примерами и секретами того, как сделать коммуникацию и взаимодействие с инфлюенсерами выигрышными для всех.

Для кого курс

Для интернет-маркетологов, SMM-специалистов, владельцев бизнеса и всех, кто заинтересован в сотрудничестве с лидерами мнений. Количество мест ограничено возможностями куратора и лекторов давать исчерпывающую обратную связь, сейчас действует скидка 40%.

Зарегистрироваться на курс Influencer-маркетинг можно по ссылке.