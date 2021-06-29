Президент Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, который Верховная Рада приняла 3 июня.

Документ определяет порядок налогообложения компаний-нерезидентов, которые предоставляют электронные услуги населению Украины.

По мнению Офиса президента, такой шаг будет способствовать увеличению поступления налогов в государственный бюджет Украины.

Отныне иностранные компании, предоставляющие жителям Украины электронные услуги, обязаны зарегистрироваться плательщиками НДС, если общая сумма от осуществления этих операций превышает 1 млн грн в год.

Отмечается, что компании-нерезиденты могут составлять отчетность в электронном формате на двух языках — украинском или английском.

Кроме того, от уплаты налога освобождаются операции по предоставлению услуг дистанционного обучения, однако такая сеть должна использоваться только как средство коммуникации между преподавателем и слушателем.

В то же время предоставление образовательных услуг путем доступа к публичным научным и информационным сайтам также освобождается от налогообложения.

Также с 1 января 2022 года отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.