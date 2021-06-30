Национальный банк Украины установил официальный курс валют по состоянию на среду, 30 июня.

Так, доллар резко подешевел за день и стоит 27,17 грн/1$. Днем ранее курс американской валюты был 27,39 грн/1$.

Цена на евро по состоянию на 30 июня установлена на уровне 32,30 грн/1€. Накануне курс составлял 32,74 грн/1€.

В то же время цена на польский злотый на несколько копеек упала, а вот на российский рубль — несколько возросла.

Курс валют в Украине от НБУ на 30 июня:

$1 — 27,17 грн;

€1 — 32,30 грн;

1 польский злотый — 7,14 грн;

10 российских рублей — 3,73 грн.

Курс доллара в Украине на конец 2021

По прогнозам агентства S&P Global Ratings, к концу 2021 года курс доллара в Украине повысится до 29,5 грн/$, а за три года будет стоить уже 31 грн.

В частности, на конец 2022-го американская валюта вырастет до 30 грн, на конец 2023-го — до 30,5 грн и на конец 2024-го — до 31 грн.

Подробнее о том, каким будет курс доллара в Украине на конец 2021 — читайте в материале Фактов ICTV.