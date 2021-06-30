В Украине упростили процедуру присоединения к газовым сетям

Верховная Рада урегулировала отдельные аспекты присоединения к газовым сетям для повышения эффективности их использования, приняв во втором чтении законопроект №4578-1.

За документ проголосовали 226 народных депутатов.

Документом упрощается процедура присоединения к газораспределительным сетям и сетям оператора газотранспортной системы и вносятся соответствующие изменения в закон О рынке природного газа.

В частности, отменяется обязательное разделение присоединения на типы, меняются подходы по определению платы за присоединение, нормируются сроки выполнения мероприятий по присоединению, а также защита заявителей от противоправных действий и бездействия со стороны операторов газотранспортной или газораспределительной системы.

Кроме того, изменениями в закон Об обеспечении коммерческого учета природного газа внедряется инструмент госконтроля за использованием ресурсов импортированного газа и собственной добычи.