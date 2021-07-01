Налоговая амнистия: Рада разблокировала подписание закона

Народные депутаты 1 июля не поддержали ни одно из 11 постановлений об отмене решения Верховной Рады о принятии в целом законопроекта №5153 о введении добровольного декларирования активов физическими лицами и уплаты единовременного сбора в бюджет.

Теперь документ может подписать спикер парламента Дмитрий Разумков, а затем и президент Владимир Зеленский.

30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект относительно амнистии капиталов голосами 245 нардепов. А во втором чтении — 15 июня.

Этот документ позволит гражданам, уклонявшимся от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы, избежав наказания.

Документ предлагает с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022-го провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц, появившихся в их собственности до 1 января 2021 года, но за них не были уплачены налоги.