Согласно закону О Государственном бюджете Украины на 2021 год, с 1 июля повысится прожиточный минимум.

Прожиточный минимум для детей от шести лет составит 2 013 грн, а от шести до 18 лет — 2 510 грн. По этой причине также с 1 июля вырос размер алиментных выплат.

Согласно действующему законодательству, гарантированный малейший размер алиментных выплат составляет 50% от прожиточного минимума.

То есть с 1 июля для детей от шести лет гарантированный размер алиментов составит 1 006 грн 50 копеек, а для детей от шести до 18 лет — 1 255 грн.

В то же время с 1 июля состоится индексация пенсий. Отдельные категории граждан Украины имеют право получить дополнительную плату к пенсии в размере 100 грн.

Также газоснабжающие компании повысили цены на газ и свет для украинцев, которые пользуются услугами месячного тарифа.

Нафтогаз уже повысил цену на газ для населения с июля по тарифу Лунный на 10%. В то же время тариф на электроэнергию для населения будет оставаться на уровне 1,68 грн/кВт-час.

Однако вскоре потребителей планируют разделить на четыре категории по количеству полученных киловатт. Читайте подробнее об изменениях в июле 2021 на Фактах ICTV.