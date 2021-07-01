Сбережения сокращаются: украинцы тратят больше, чем зарабатывают

В первом квартале текущего года реально располагаемые доходы граждан Украины выросли на один процент.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

При этом рост значительно сократился относительно четвертого квартала прошлого года, когда он составил 5,8%.

В Госслужбе статистики также отметили, что доходы населения за соответствующий период составили 983,6 млрд грн, тогда как расходы – 1067 млрд.

Таким образом сбережения граждан страны за год сократились на 83,4 млрд гривен, или на 18 010 грн на человека.