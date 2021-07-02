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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Дмитро Кудрявцев |

Гривна немного упала: курс валют на 2 июля

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2 июля в Украине немного изменился курс валют — американский доллар, как и евро слегка подорожал.

В пятницу, 2 июля 2021 года, Нацбанк установил в Украине курс доллара в 27,38 грн/1$.

Доллар по сравнению с четвергом, 1 июля, когда он стоил 27,39 грн/1$, прибавил 16 копеек.

Евро же, стоивший накануне 32,34 грн/1€, подорожал на 18 копеек и его курс по состоянию на 2 июля установлен на уровне 32,52 грн/1€.

Курс валют НБУ на 2 июля 2021 года

  • $1 — 27,38 грн;
  • €1 — 32,52 грн;
  • 1 польский злотый — 7,20 грн;
  • 10 российских рублей — 3,75 грн.

Ранее Кабинет министров Украины опубликовал прогноз экономического развития страны на период с 2022 по 2024 год.

Согласно этому документу, курс доллара в Украине в ближайшие три года будет колебаться на уровне 28-29 грн/$1.

Кроме того, уровень инфляции в 2022 году снизится до 6,2%, а в 2023 году — до 5%.

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