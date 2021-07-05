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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Доллар подорожал после выходных: курс валют в Украине на 5 июля

долари

Курс доллара по состоянию на 5 июля подорожал. А вот евро в начале недели немного упал в цене.

Так, цена за $1 сегодня составляет 27,41 грн, что на 3 копейки больше, чем было в пятницу 2 июля.

Евро подешевел на 11 копеек — с 32,52 грн/1€ до 32,41 грн/1€. В то же время стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне, что и была 2 июля.

Курс валют в Украине от НБУ на 05.07:

  • $1 — 27,41 грн;
  • €1 — 32,41 грн;
  • 1 польский злотый — 7,15 грн;
  • 10 российских рублей — 3,71 грн.

Курс валют НБУ на 5 июля 2021 в Украине

В целом значительных колебаний курса доллара в июле ожидать не стоит, ведь обычно сезон отпусков характеризуется укреплением гривны. Такой прогноз в комментарии Фактам ICTV озвучил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

Но усилить девальвацию гривны в июле может рост дефицита внешнеторгового баланса и отток инвестиций.

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