Украина сократила экспорт товаров в Россию почти на 80% — Милованов

За шесть лет, с 2013 по 2019, экспорт украинских товаров в Россию уменьшился на 78%. А вот показатель вывоза товаров из Украины в страны ЕС вырос на 24%.

Об этом во время форума Украина 30. Международная политика сообщил советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов, отметив, что на ситуацию повлияло Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

— Экспорт товаров в Европейский Союз с 2013 по 2019 год вырос на 24%, а в РФ — уменьшился на 78%. 2020 год мы не считаем, потому что это год пандемии. То есть, мы увеличили экспорт в Евросоюз и уменьшили его в РФ. Хотя в целом нам еще не удалось заместить потери от экспорта в Россию за счет ЕС, но я уверен, что это произойдет, — отметил он.

Тимофей Милованов объяснил, что на сегодня Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины с долей около 40%. Быстро растет и доля азиатского рынка, особенно Китая, а вот доля России продолжает уменьшаться.

В январе-марте 2021 года импорт товаров в Украину составил $15,1 млрд. Больше всего товаров в Украину ввозили Китай (на $2,3 млрд), Германия (на $1,3 млрд), Россия (на $1,2 млрд).