Курс валют НБУ на 6 июля 2021 в Украине

Национальный банк Украины понизил курс доллара и евро к гривне.

На вторник, 6 июля, НБУ установил курс 27,29 грн/1$.

Повышение цены на евро, согласно курсу на 6 июля, зафиксировалось на 32,37 грн/1€.

По сравнению с понедельником, цена на злотый и российский рубль также упала.

Курс валют в Украине от НБУ на 06.07:

$1 — 27,29 грн;

€1 — 32,37 грн;

1 польский злотый — 7,18 грн;

10 российских рублей — 3,71 грн.

Как утверждают отечественные финансовые эксперты, курс доллара 2021 в Украине наиболее стабильным будет в течение лета.

В целом цена может уменьшаться и увеличиваться в диапазоне 50 копеек — 2 грн от 28 грн за единицу. В бюджете на 2021 год среднегодовой курс гривны заложен на уровне 29,1 грн за $1.