Цены на бензин 2021: почему в ближайшее время может подорожать топливо

Еще неделю назад максимальная цена на бензин на украинских заправках не превышала 30,82 грн за литр, а дизельного топлива — 29,09 грн. Сегодня на стелах АЗС новые цены. Бензин и дизель кое-где выросли на гривну за литр.

Что с ценами?

Сейчас цену на бензин в Украине контролирует правительство. Кабинет министров установил максимальную торговую наценку на топливо на период действия карантина — не более 5 грн на литр бензина и не более 7 грн на литр дизтоплива.

Среднюю стоимость горючего Министерство экономики подняло 2 июля — 26,64 грн за литр бензина и 22,55 грн за литр дизельного топлива. К ней добавилась максимальная разрешенная правительством наценка — получилось 31,64 грн за бензин и 29,55 грн за литр дизтоплива, что сейчас предлагают АЗС.

— Дальнейшее изменение цен на топливо будет зависеть от развития ситуации на мировых рынках нефти, цены на которую с начала текущего года выросли почти в 1,5 раза, — добавили в Министерстве экономики, комментируя подорожание.

Что говорят эксперты?

Топливный эксперт и директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн рассказал, что на днях зафиксировали рекорд цен на нефть — $78 за баррель, и это еще не самая высокая стоимость.

Для сравнения, до пандемии Covid-19 цена финишировала в $65 за баррель. Такой рост цен на нефть эксперты объясняют тем, что бизнес восстанавливается, люди начинают больше путешествовать, словом, мир приходит в себя после тотального локдауна. Поэтому спрос растет, а с ним — и цены.

— Главное, что никто сейчас не дает прогнозов относительно снижения цены. Поскольку видим, что экономика восстанавливается, жизнь возвращается на старые рельсы. Люди больше ездят, больше потребляют, тогда как добыча нефти особо не растет, — констатировал Сергей Куюн.

Как повышение повлияет на услуги?

Цены на топливо тянут за собой и продуктовые подорожания, также могут повыситься цены и на проезд. Руководитель ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко уверяет, что резкого скачка стоимости проезда в ближайшее время не будет.

Ведь украинские перевозчики после карантина и так потеряли часть пассажиров. Поэтому поднимать стоимость проезда сейчас попросту не готовы. Другое дело, если цены на топливо и дальше пойдут вверх. Тогда это отразится и на качестве сервиса, и на стоимости билета.

— Больше будет тратиться на бензин, а не на техническую часть, на обслуживание, ремонт и качественные запчасти. Будет уменьшаться уровень безопасности. К сожалению, это к тому приведет, — считает Алексей Павленко.

На что эксперты советуют обратить внимание

Традиционно эксперты рекомендуют обратить внимание на качество горючего, которым пользуетесь — неважно, то ли большой бренд, или маленькая сеть. Ведь во время таких ценовых скачков на рынке появляется некачественное и дешевое топливо.