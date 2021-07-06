Единый реестр должников: что это такое и как проверить себя в списке

Что такое Единый реестр должников?
Реестр должников Украины — это онлайн-база данных о должниках. Здесь обнародуют в режиме реального времени информацию о задолженности украинцев, чтобы они не могли уйти от ответственности.
Как проверить, есть ли вы в реестре должников?
Проверить, не попали ли вы в реестр должников, можно на сайте Министерства юстиции по ссылке. Для начала нужно выбрать тип должника: физическое или юридическое лицо.
Затем физлицу (обычному гражданину Украины) необходимо ввести свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код).
После этого из предложенного списка следует выбрать категорию, по которой вы хотите проверить, нет ли у вас задолженности, и нажать кнопку Поиск.
Чтобы юридическое лицо могло проверить, есть ли оно в реестре должников, нужно ввести наименование компании, ее идентификационный код, выбрать соответствующую категорию из предложенного списка и нажать кнопку Поиск.
Кто обычно попадает в Единый реестр должников?
Адвокат АО CREDENCE Андрей Арсирий в комментарии Фактам ICTV объясняет: если речь идет о гражданах, то в Единый реестр должников попадают лица, в отношении которых открыто исполнительное производство имущественного характера, то есть лицо имеет статус должника в таком производстве.
Одну из самых распространенных категорий лиц-должников составляют нарушители правил дорожного движения. Также нередкие случаи, когда в Единый реестр должников попадают лица, которые уклоняются от уплаты алиментов.
Но это возможно, если задолженность превышает сумму платежей за три месяца.
Снимают долги со всех, кто попал в реестр?
Андрей Арсирий отмечает: если, например, исполнительное производство открыто по принудительному взысканию штрафа за нарушение ПДД, то только такой штраф возможно принудительно взыскать.
Для взыскания любого другого долга необходимо решение суда или иного уполномоченного органа и исполнительный документ по этому решению.
— Простыми словами говоря: если у вас есть долг за нарушение ПДД, и по нему открыто исполнительное производство, то в пределах него могут взыскать только задолженность за это нарушение ПДД, и никакой другой долг.
Однако в отношении человека может быть открыто несколько исполнительных производств по разным исполнительным документам, — подчеркивает эксперт.
В какие сроки могут снять деньги за долги?
Адвокат Андрей Арсирий объясняет, что сроки взыскания средств зависят от того, когда был получен исполнительный документ. Согласно общему правилу, он может быть предъявлен к принудительному исполнению в течение трех лет.
— После получения исполнительного листа и открытия исполнительного производства исполнитель может обратиться в банк с требованием о предоставлении информации о счетах должника, и после ее получения направлять постановление об аресте имеющихся на счете денежных средств, — отмечает адвокат.
Согласно ч. 2 ст. 13 закона Об исполнительном производстве, арест на имущество (средства) накладывается не позднее следующего рабочего дня после его обнаружения.
Согласно ч. 3 этой же статьи, платежные требования на принудительное списание средств направляются не позднее следующего рабочего дня после наложения ареста, и в дальнейшем — не позднее следующего рабочего дня со дня получения информации о наличии средств на счетах.
То есть в целом сроки списания средств с банковского счета должника после их обнаружения не занимают много времени.
Когда гражданина могут исключить из реестра должников?
По словам адвоката АО CREDENCE Андрея Арсирия, сведения о должнике исключаются из Единого реестра должников одновременно с вынесением постановления об окончании исполнительного производства, когда с него взыскали необходимую сумму долга.
Также это могут сделать, когда исполнительное производство прекращено по другим основаниям, например, когда лицо, которому должны уплатить долг, просит завершить его.
Поэтому пока открыто исполнительное производство, вас невозможно исключить из Единого реестра должников.