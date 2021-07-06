Единый реестр должников: что это такое и как проверить себя в списке

Проверить, не попали ли вы в реестр должников, можно на сайте Министерства юстиции по ссылке. Для начала нужно выбрать тип должника: физическое или юридическое лицо.

Затем физлицу (обычному гражданину Украины) необходимо ввести свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код).

После этого из предложенного списка следует выбрать категорию, по которой вы хотите проверить, нет ли у вас задолженности, и нажать кнопку Поиск.

Как проверить себя в реестре должников и кто в него может попасть / 2 фотографии

Чтобы юридическое лицо могло проверить, есть ли оно в реестре должников, нужно ввести наименование компании, ее идентификационный код, выбрать соответствующую категорию из предложенного списка и нажать кнопку Поиск.