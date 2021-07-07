Курс валют НБУ на 7 июля 2021 года в Украине

7 июля украинская гривна несколько укрепила свои позиции по отношению к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины установил курс 27,24 грн/$, накануне показатель составлял 27,29 грн/$.

Евро тоже немного потеряло позиции, одна единица стоит 32,26 грн, а 6 июля стоимость составила 32,37 грн.

Стоимость польского злотого почти не изменилась и составляет 7,17 грн за одну единицу. Курс российского рубля остается неизменным.

Курс валют в Украине от НБУ на 07.07:

$1 — 27,24 грн;

€1 — 32,26 грн;

1 польский злотый — 7,17 грн;

10 российских рублей — 3,71 грн.

Курс доллара в июле 2021

Сезон отпусков характеризуется укреплением гривны, поэтому ожидать значительных колебаний курса доллара в этом месяце не стоит.

Кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский спрогнозировал, что в течение июля доллар будет колебаться в пределах 27,0-27,5 грн.

Подробнее о прогнозе курса доллара в июле 2021 года, читайте в материале Фактов ICTV.