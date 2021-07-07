Суд подтвердил законность аукциона по продаже обанкротившегося ЧАО Блиц-Информ

16 июня 2021 года Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность решения суда первой инстанции по делу №910/2592/19, где ООО Палп Милл Принт на открытом публичном аукционе в ноябре 2019 года приобрело имущество обанкротившегося ЧАО Блиц-Информ.

— Несмотря на безумное давление и дискредитацию со стороны АО Укрэксимбанк в СМИ, законность приобретения нашей компанией имущества банкрота ЧАО Блиц-Информ на открытом публичном аукционе в ноябре 2019 теперь подтверждена и в апелляционном порядке. Имущество приобретено в четком соответствии с нормами действующего законодательства Украины, — отметил генеральный директор и совладелец ООО Палп Милл Принт Олег Дубровка.

Дубровка также просит АО Укрэксимбанк прекратить любые манипуляции направлены против их компании и дать возможность развивать полиграфическую отрасль Украины.

ООО Палп Милл Принт — одно из крупнейших полиграфических предприятий в Восточной Европе, которое входит в состав австрийско-немецкой группы Pulp Mill Holding GmbH.

По состоянию на сегодня на ООО Палп Милл Принт работает более 550 человек. Налогов в государственный бюджет Украины в период с 2019 по 2021 годы уплачено более 140 млн. грн.