Как будут использоваться электронные гривны: Нацбанк назвал три варианта

Национальный банк Украины рассматривает три разных сценария использования е-гривны в стране.

По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, НБУ стал одним из первых в мире, кто начал исследование возможности выпуска собственных цифровых валют.

— Чтобы найти действительно востребованные варианты и ниши использования е-гривны и определить потенциальный эффект от ее внедрения, мы решили услышать мнение экспертов финансового рынка и провели комплексный опрос, – сообщил Шевченко.

По его словам, в опросе участвовали 100 экспертов. Изучались шесть способов использования е-гривны, такие как: инструмент для розничных безналичных платежей (P2P, P2B, В2В); для целевых социальных выплат (G2P); для расчетов по ценным бумагам и другим финансовым инструментам (B2B); для корпоративных платежей юридических лиц (B2B); для трансграничных платежей (B2B, Р2Р, Р2В); доходный финансовый инструмент.

Эксперты считают, что самым перспективным способом может быть использование для розничных безналичных платежей. Второе место в опросе занял инструмент для трансграничных платежей.

На предпоследнем месте оказался вариант G2P, однако большинство респондентов – 77% – поддержат его, если на базе электронной гривны введут программируемые целевые деньги для выплат.

Опрошенных заинтересовал и вариант с осуществлением операций в сфере виртуальных активов. Многие эксперты также считают, что цифровую валюту можно реализовать на базе технологии блокчейн.

По итогам исследования Нацбанк рассматривает как основу для обработки вариантов использования е-гривны три сценария: для розничных безналичных платежей; для использования в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов; для трансграничных платежей.