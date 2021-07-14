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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Владислава Ткаченко |

200 млрд грн для экономики: эксперт призвал Верховную Раду принять законопроект о приватизации

Економіка, опитування

Законопроект №4572 О содействии привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества планируют рассмотреть в Верховной Раде 15 июля.

Его принятие будет означать усовершенствование процесса приватизации и аренды госимущества для привлечения инвестиций и уничтожение искусственных бюрократических преград, что обеспечит рост экономики Украины на 200 млрд грн в ближайшие годы.

Об этом в своей колонке на Экономической правде пишет юрист Александр Леменов.

Эксперт отмечает, что документ предусматривает четкие критерии передачи имущества на приватизацию и вводит механизмы защиты от искусственного замедления этого процесса.

Также он обеспечивает внедрение действенных механизмов контроля за эффективностью использования госимущества, предусматривая административную ответственность.

— Принятие этого законопроекта создаст дополнительные инструменты защиты для самих инвесторов, — подчеркивает Леменов.

Их имущественные права будут защищены английским правом по договору купли-продажи, но с поправкой на особенности украинского законодательства.

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Часть поступлений от приватизации будет направляться в спецфонд, средства которого будут использоваться для подготовки дальнейших объектов приватизации.

10% поступлений от малой приватизации будут перенаправлены в местные бюджеты по месту регистрации проданных объектов.

Леменов подчеркивает, что экономический эффект от принятия законопроекта №4572 прогнозируют на уровне 100-120 млрд грн прямых поступлений в государственный и местный бюджеты. При этом ВВП Украины должен увеличиться на 200 млрд грн путем привлечения инвестиций в приватизированные объекты.

Напомним, что сегодня в Украине функционируют более 3600 государственных предприятий, которые управляются 96 органами власти. По данным СБУ, в 2019 году эти предприятия продемонстрировали убытки на общую сумму 170 млрд гривен.

С начала 2020 года от приватизации, проведенной Фондом госимущества, в казну поступило 4,5 млрд грн.

Фото: Dreamstime

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