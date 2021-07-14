Харьковоблэнерго выплатило более 430 млн грн налогов в первой половине 2021 года

Об этом сообщает и.о. главы Харьковоблэнерго Константин Логвиненко в авторском материале на Цензор.НЕТ.

Указывается, что за первое полугодие 2021 года Харьковоблэнерго заплатил в бюджеты всех уровней 431 млн грн, из которых 214 млн грн составляет НДС, а 52 млн грн — налог на прибыль.

Предпосылками для улучшения финансовых показателей предприятия стали смена менеджмента и устранение влияния олигархических групп, отмечает Логвиненко. При этом экс-руководители предпринимают попытки вернуть контроль над Харьковоблэнерго.

— Впрочем, предыдущий менеджмент, связанный с олигархическими кругами влияния, не теряет надежды восстановить контроль над предприятием. Для этого, пользуясь влиянием на местные правоохранительные органы, бывшие бенефициары осуществляют систематическое давление на работу АО Харьковоблэнерго, — отметил Логвиненко.

Логвиненко добавил, что в феврале 2021 правоохранители провели обыск на территории объекта еще до начала действия судебного разрешения на него, при этом повредив имущество предприятия.

Несмотря на эти вызовы, на сегодняшний день предприятие работает в штатном режиме и стабильно обеспечивает потребителей энергией

В 2021 году сотрудники Харьковоблэнерго установили новые современные опоры в четырех районах Харьковской области и городе Харькове.

Также заменили силовой трансформатор в Красноградской центральной районной больнице, где в рамках Большой стройки ранее был установлен томограф, требовавший нестандартного подключения к электросети.

По словам Логвиненко, приватизация Харьковоблэнерго должна состояться в начале 2022 года и станет залогом модернизации энергетической инфраструктуры региона.