Национальный банк начинает постепенную отмену ограничений на приобретение бизнесом иностранной валюты без обязательств.

С 20 июля НБУ позволит бизнесу покупать валюту в пределах €100 тыс. в день без оснований и обязательств, а также представления в банк подтверждающих документов.

— Мы решили отменять требование постепенно. Это позволит оценить влияние каждого такого шага по либерализации на состояние рынка, — сообщил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

Соответствующие изменения уже утверждены постановлением правления регулятора №80.

Заместитель председателя Нацбанка отметил, что, по мнению команды регулятора, такое решение будет иметь большее влияние на валютный рынок, чем последние либерализационные мероприятия.

— Сейчас мы активно дискутируем на эту тему и финализируем обсуждения по модальности. Снятие этого ограничения будет постепенным, но оно произойдет. Вскоре мы примем это решение, — отметил Гелетий.

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Отныне банки и небанковские финансовые учреждения должны иметь единый подход к расчету показателей стоимости кредита для потребителей.

В НБУ отмечают, что это защитит права потребителей финансовых услуг.