Рада освободила от пошлины и НДС комплектующие для электрокаров и авто на газе

Верховная Рада до 2030 года освободила от ввозной пошлины и НДС комплектующие для выпуска электротранспорта и транспорта на газе. Фискальные стимулы начнут действовать с 1 января 2022 года.

Соответствующие законопроекты о внесении изменений в Налоговый (№3476) и Таможенный (№3477) кодексы приняты 15 июля в целом. Их поддержали 315 и 317 народных депутатов соответственно.

Также предполагается до 31 декабря 2025 года освободить от НДС операции по ввозу и/или поставкам электротягачей, электрокаров, электрогрузовиков, а также исключительно новых тягачей, легковых автомобилей, грузовиков, работающих на природном газе или биогазе.

Помимо этого, также до 31 декабря 2035 года от налога на прибыль освобождаются электротехнические предприятия, которые занимаются исключительно производством электродвигателей, батарей и зарядных устройств, электротранспорта, а также транспорта, работающего на газе.

По информации автора законопроекта, народного депутата Роберта Горвата, мировой рынок производства электромобилей и их комплектующих стремительно растет: только за последние два года инвестиции в электротранспорт составили почти $180 млрд.