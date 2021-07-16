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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Рогожінська |

Доллар и евро подешевели перед выходными: курс валют в Украине на 16 июля

Доллар, долар, деньги, гроші, фінанси, финансы

Национальный банк Украины укрепил курс гривны на одну копейку к доллару и евро по состоянию на пятницу, 16 июля.

Официальные курсы американской и европейской валют второй день подряд снижаются после незначительного роста накануне.

Так, доллар подешевел на 1 копейку и стоит 27,29 грн/1$. Ранее курс американской валюты был 27,30 грн.

Цена на евро по состоянию на 16 июля установлена на уровне 32,23 грн/1€. Накануне курс составлял 32,24 грн.

Курс польского злотого и российского рубля остается на стабильных позициях.

Курс валют в Украине от НБУ на 16 июля:

  • $1 — 27,29 грн;
  • €1 — 32,23 грн;
  • 1 польский злотый — 7,04 грн;
  • 10 российских рублей — 3,68 грн.

курс валют на 16.07.2021

Значительных колебаний валютного курса в июле ожидать не следует. Ведь, по данным экспертов, обычно сезон отпусков характеризуется укреплением гривны.

Как прогнозируют экономисты, к концу июля курс доллара в Украине в основном будет в пределах 27,0-27,5/1$.

В то же время НБУ рассчитывает на увеличение количества переводов в Украину от граждан, которые уехали на заработки.

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