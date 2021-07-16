Национальный банк назвал количество наличных в кошельках украинцев

По состоянию на 1 июля 2021 года в обороте в Украине находилось около 585,2 млрд грн. Среди них 2,9 млрд банкнот на общую сумму 581 млрд грн и 13,7 млрд штук монет (без учета памятных и инвестиционных) — на 3,9 млрд грн.

По данным Национального банка Украины, это на 26,7 млрд грн, или на 4,8% больше, чем в начале 2021 года (по состоянию на 1 января — 558,5 млрд грн).

НБУ отметил, что во время пандемии коронавируса количество наличных денег в обороте возросло в Украине и мире. Сейчас темпы роста постепенно уменьшаются.

По мнению НБУ, в дальнейшем спрос на наличные будет уменьшаться, в частности, из-за стабилизации ситуации с Covid-19 и карантинными ограничениями.

Итак, на одного украинца приходилось 71 банкнота и 156 монет (по состоянию на 1 января — 72 банкнота и 149 монет).

Сейчас больше всего в обороте — банкнот номиналом 200 грн (24% от общего количества) и монет номиналом 10 копеек (29%). Меньше всего — банкнот номиналом 1 000 грн (73 млн штук или 2,5%) и монет номиналом 10 грн (48,2 млрд штук или 0,4%).

Также в обороте остается 452,1 млрд монет номиналом 1 грн (золотистого цвета). В НБУ отметили, что постепенно будут выводить их из общего пользования. То есть эти монеты не будут возвращать, если они попадут в банки.