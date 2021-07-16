Причиной повреждения трассы М-05 в Одесской области стали сильные осадки, а также отсутствие капитального ремонта в течение многих лет.

Поврежденный участок восстановят в кратчайшие сроки, а саму трассу ждет капитальный ремонт, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

— Вчера в медиа появились фотографии оползня и деформации дорожного покрытия на дороге Киев-Одесса возле села Троицкое в Одесской области. Причина — чрезмерные осадки. Сейчас крайняя правая полоса движения на этом участке перекрыта — подрядная организация приступила к активным восстановительные работы, — сообщил он.

Полное завершение работ запланировано к 3 августа 2021 года.

Со времени последнего капитального ремонта М-05 прошло более 15 лет, ее эксплуатационные характеристики исчерпаны. Кроме того, по этой ситуации видно, что дорожная основа была устроена некачественно.

— Последние годы мы пытались поддерживать дорогу в нормальном состоянии в пределах эксплуатационного содержания. Однако этих мер уже недостаточно, учитывая, что интенсивность движения здесь одна из самых высоких в Украине, — комментирует Кубраков.

Кубраков добавляет, что за средства государственного бюджета они еще в 2019-2020 годах начали обновление дороги М-05 в Киевской и Черкасской областях.

По программе президента Владимира Зеленского Большая стройка идет подготовка к обновлению трассы М-05 Киев — Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях за средства ЕБРР и Европейского инвестиционного банка.

Оползень на М-05 Киев-Одесса ликвидируют, трассу капитально восстановят – Кубраков / 3 фотографии

По словам Кубракова, в рамках совместного проекта с международными партнерами будет обновлено почти 300 км дороги.

— На первых участках уже утверждена проектная документация и пройдены все процедуры — ждем объявления тендеров, после чего начнем ремонт. Уже через несколько лет дорога Киев — Одесса станет образцовой, — отметил министр.

Напомним, в этом году по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка будет отремонтировано и построено 6 500 км дорог.

Также, как заявлял координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, будет восстановлено 245 искусственных сооружений, включая мосты.