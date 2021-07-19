Крупко: Tolk − новый стандарт в поставках электроэнергии

Группа компаний Tolk, которую создали ООО Августа, ООО Закарпаттяенергозбут и ООО Волиньелектрозбут, сегодня занимает восьмое место среди более 700 поставщиков энергоресурсов в Украине.

Это свыше 860 тыс. клиентов с объемом годового потребления около 3,3 млрд кВт·ч, что составляет 5% всего рынка. Такие данные привел СЕО Группы поставщиков энергоресурсов Tolk Владимир Крупко.

— Мы стремимся к тому, чтобы бренд Tolk стал неким стандартом в поставках электроэнергии потребителю. Чтобы клиент, получив коммерческое предложение с логотипом Tolk, сразу был уверен, что ему предложены самые надежные и выгодные условия на рынке, − объяснил Владимир Крупко.

Ближайшей целью Группы является трехкратное увеличение доли рынка. К 2025 году, отметил Владимир Крупко, Группа должна войти в тройку лидеров и оказывать сервисные услуги 15% потребителей Украины.

Это будет сопровождаться упрощением и диджитализацией всех бизнес-процедур.

— Кроме цены мы предлагаем клиенту пакетный продукт, который охватывает удобный график оплат, доступ к финансовым инструментам, простоту обмена информацией с поставщиком, единую точку входа − консьерж для решения юридических вопросов или нюансов взаимоотношений с оператором системы распределения, − подчеркнул СЕО Группы поставщиков энергоресурсов Tolk.

Подробнее о сервисах Группы и условиях сотрудничества с ней читайте в интервью по ссылке: https://bit.ly/3i5swOQ