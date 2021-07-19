Увеличение минималки и поступлений в бюджет: Разумков подписал бюджетную декларацию

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал постановление Верховной Рады о бюджетной декларации на 2022-2024 годы.

Накануне она была утверждена Кабинетом министров. Со своей стороны парламент также предоставил свои рекомендации относительно бюджетной политики.

Среди них увеличение доходов проекта государственного бюджета на следующий год, развитие экспорта товаров, работ, услуг украинского происхождения и повышение их конкурентоспособности на мировом рынке путем стимулирования экспортного кредитования.

Кроме того, парламент рекомендует правительству при подготовке государственного бюджета на 2022 год принять меры, чтобы обеспечить привлечение инвестиций в новые производства и развитие промышленности Украины.

Также в документе подчеркивают целесообразность пересмотреть источники финансирования и направления использования специального фонда государственного бюджета, увеличение прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп и увеличение размера минимальной заработной платы.

На днях Верховная Рада приняла бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Согласно документу, ожидается, что поступления в госбюджет в 2024 году вырастут до 1 трлн 452 млрд грн.

А размер минимальной заработной платы в ближайшие три года может увеличиться до 7,665 тыс. грн.