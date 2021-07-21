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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Наташа Тарчевська |

Доллар подорожал: курс валют на 21 июля

курс валют

Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне.

На среду, 21 июля, НБУ установил курс 27,22 грн/1$. Таким образом, по сравнению со вчерашним днем, доллар вырос в цене на 1 копейку.

Цена на евро, по курсу на 21 июля, зафиксировалась на 32,03 грн/1€.

По сравнению со вторником, цена на злотый не изменилась, а вот российский рубль вырос в цене на 1 копейку.

Курс валют в Украине от НБУ на 21.07:

  • $1 — 27,22 грн;
  • €1 — 32,03 грн;
  • 1 польский злотый — 6,97 грн;
  • 10 российских рублей — 3,65 грн.

Курс валют НБУ на 21 июля 2021 в Украине

Как утверждают отечественные финансовые эксперты, курс доллара 2021 в Украине наиболее стабильным будет в течение лета.

В целом цена может уменьшаться и увеличиваться в диапазоне 50 копеек — 2 грн от 28 грн за единицу. В бюджете на 2021 год среднегодовой курс гривны заложен на уровне 29,1 грн за $1.

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